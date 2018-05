Schönwald "Aktiv für Schönwald" trifft sich wieder

Weitere Ideen werden sich entwickeln und können an diesem Abend vorgebracht werden. Also jede Menge Themen und viel Arbeit für die emsige Truppe, die sich über neue Unterstützer freut. Übrigens: Die Teilnahme an jedem Arbeitseinsatz ist zwar wünschenswert, aber keineswegs verpflichtend. Jeder soll nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten sowie seinem Zeitpotenzial seinen persönlichen Einsatz leisten können.