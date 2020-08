Schönwald Ärztin lässt Termin zur Schlüsselübergabe platzen

Schönwald - Zu den Vorgängen um die bereits wieder geschlossene Allgemeinarztpraxis Discher in Schönwald teilte Bertold Allgaier im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten nun mit, dass er es sehr bedauere, dass Susanne Discher die Arztpraxis in der Gemeinde so plötzlich aufgegeben hat.