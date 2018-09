Schönwald 52-jähriger Biker bei Unfallschwer verletzt

Schönwald. Ein 50-jähriger Fahrer eines Opel Astras wollte von einem Firmengelände neben dem Umspannwerk auf die B 500 in Richtung Triberg abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf den 52-jährigen Biker, der sich mit einer Yamaha aus Richtung Schönwald näherte. Der Motorradfahrer prallte mit seiner Maschine gegen den auf die B 500 einbiegenden Opel und stürzte auf die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf rutschte die Yamaha von der Straße und überschlug sich mitsamt dem Fahrer im Bereich der angrenzenden Böschung. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden. Zur Klärung der genauen Unfallumstände wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach erster Einschätzung der Polizei rund 8000 Euro Sachschaden.