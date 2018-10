Schönwald 50 Jahre Altglas sortiert

Schönwald (hjk). Eine Recycling-Geschichte sondergleichen endete am Samstag: Letztmals gingen die Mitglieder des Musikvereins Kurkapelle Schönwald dem Sammeln von Altglas nach. Rund 50 Jahre, so Musiker-Urgestein Albert Weis, habe man am Spitzbergerhof einen Sammelplatz für Altglas betrieben, der auch ganztags besucht werden konnte.