Schönwald 45 Sportler bei Waterslide-Contest

Schönwald - "Wir haben gesagt, wir machen ein Waterslide, wussten aber nicht, wie das funktioniert", blicken Dirk Fehrenbach und Andreas Hirt zurück. Dass der Wettbewerb in Schönwald inzwischen zu einer festen Größe bei Slidefans in der Region und weit darüber hinaus geworden ist, bewies die Jubiläumsveranstaltung beim Schanzenfest am Freitag.