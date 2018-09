Schönwald 150 Christen wandern zur Hubertuskapelle

Vor der Predigt las Pfarrer Ockert aus der Apostelgeschichte die Erzählung von der Rettung des Apostels Petrus aus dem Gefängnis vor. "Was können wir aus dieser Geschichte lernen", fragte er dann die Zuhörer. Petrus will seinen Glauben bekennen, obwohl ihm das Bekenntnis zu Christus das Leben kosten könne. Doch Gott schickt ihm in dunkler Nacht einen Engel, der ihm die Fesseln löst und ihn in die Freiheit führt. "Auch uns hat Gott zur Freiheit berufen, wir müssen nicht bestimmte Erwartungen erfüllen oder mit Politikern streiten, die alle eine andere Meinung haben", mahnte der Prediger. Wir sollen wie Petrus das Gewand der Liebe anziehen und mit unserem Engel ins Licht gehen. "Hier auf dieser Wiese spüren wir diese Freiheit besonders, hier ist unsere Heimat", betonte Ockert.