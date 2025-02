Fasnet in Schonach Beim Zunftabend geht’ s um viele Ereignisse rund um den Kirchturm

Ein knackiges Programm mit wenigen Pausen, dafür aber mit vielen Geschehnissen und Ereignissen rund um den Schonacher Kirchturm, auch zum 750. Geburtstag der Gemeinde passend, versprechen die Narren beim Zunftabend am Samstag. Die Besucher dürfen gespannt sein, was so alles geboten wird.