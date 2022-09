Video zeigt Kraft der Explosion am Geldautomaten in Lahr

3 Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr, wie es war: Die Überwachungskamera im Schönheitssalon von Jason Tanh Pham und seiner Partnerin hat den Moment eingefangen, als im Mietersheimer Fachmarktzentrum der Geldautomat gesprengt und alles zerstörte wurde, was sich die beiden aufgebaut hatten. Foto: privat

Das brutale Vorgehen der Geldautomatensprenger hat im Lahrer Fachmarktzentrum einen enormen Schaden verursacht. Doch während alle anderen Geschäfte um den Tatort bereits wieder geöffnet sind, bangt ein Unternehmer-Paar um seine Existenz.















Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt einen Empfangstresen, eine Sitzecke mit Sofa, Maniküretische und Fußpflegesessel. Oben links ist das Datum eingeblendet, 2022-09-16, daneben läuft eine Uhr. Bei 03:23:22 ist von der Tür her ein helles Aufflackern wie von einer Zündung wahrzunehmen. Dann, bei 03:23:27, ein ohrenbetäubender Knall, das Bild wird blitzartig weiß, Funken fliegen, schwarz-graues Rauschen. Schrilles Alarmgeheul.

Eingefangen hat diese erschreckenden Aufnahmen die Überwachungskamera des Schönheitssalons "Happiness Nails & Spa" am frühen Freitag vergangener Woche. Es zeigt den Moment, in dem Verbrecher den Geldautomaten im Mietersheimer "Götzmann" in die Luft jagten. Er hing an der Fassade des Geschäfts von Jason Tanh Pham und seiner Partnerin.

Wer kommt für den Schaden auf?

"Als wir am Morgen zu unserem Salon kamen, war das ein Riesen-Schock. Und dann das Video: Bumm – von einer Sekunde auf die andere ist alles kaputt", schildert der 47-Jährige seine ersten Eindrücke nach der Tat. Erst vor einem Jahr hatte das Nagel- und Wellness-Studio eröffnet, jetzt liegt es buchstäblich in Trümmern. An Aufgeben denkt er aber nicht, sagt Pham: "Dafür haben wir zu viel Zeit und Geld investiert."

Wer Letzteres nun bezahlt, um den Wiederaufbau zu stemmen, ist aktuell Phams größte Sorge: "Die Versicherung der Hausverwaltung hat uns mitgeteilt, dass sie nur den Gebäudeschaden übernimmt, nicht unsere Einrichtung." 35 000 bis 45 000 Euro habe er investiert, sagt der Salonchef. Möglich sei, dass entweder seine eigene Versicherung oder die der Volksbank, der der gesprengte Automat gehörte, für den Schaden an seinem Eigentum aufkomme. "Da warten wir noch auf Antwort."

Inventar wird jetzt rausgeschafft

Statiker und Kripo haben die Geschäftsräume zwischenzeitlich wieder freigegeben. Nun soll das schrottreife Inventar rausgeschafft werden. Die Lahrer Feuerwehr hatte bereits am Freitag die Mauersteine, die durch die Wucht der Explosion im Laden verteilt worden waren, entfernt. Pham hofft, dass die Renovierungsarbeiten so schnell wie möglich beginnen.

Bis dahin greifen er und seine Partnerin wohl auf ein Provisorium zurück: "Die Hausverwaltung hat uns gesagt, dass sie uns nicht verlieren will und wir vorerst in einem Container weiterarbeiten könnten. Das wäre gut, da viele Kunden schon gefragt haben, wann wir sie wieder empfangen."

Polizei sucht weiter Zeugen

Die Geldautomatensprenger sind weiterhin unbekannt und auf der Flucht. Wie hoch ihre Beute ist, will die Polizei aktuell noch nicht mitteilen, bittet aber nach wie vor Zeugen, sich bei den ermittelnden Kripo-Beamten zu melden, Telefon 0781/21 28 20.