Das wird das erste Super-Sonnen-Wochenende in Horb. Wer schon in den Startlöchern steht und wer auf das nächste Hoch wartet. Und welche Rolle die Fasnet spielt.

Okay, eigentlich ist Fastenzeit. Doch wer will ernsthaft bei diesem Super-Sonnen-Wochenende auf den Genuss eines kühlen Getränks im Freien verzichten? Diese Redaktion sagt, wo man jetzt die Blitz-Frühlings-Temperaturen in Horb schon genießen kann.

Die nette Frau in der Tourist-Info am Bahnhof sagt: „Wir hatten die letzten Tage ein enormes Plus an Laufkundschaft – einmal wegen der Bahnsperrung. Da hatten viele Zeit und haben sie genutzt, um den historischen Rundgang zu machen. Der dauert eine Stunde. Und jetzt seit der Super-Sonne.“

Schon am Rosenmontag tanzte Horb die Fasnets-Samba, und am Sonntag, 9. März, soll mit 17 Grad der wärmste Tag der Woche sein. Doch wo kann ich das richtig genießen – bei einem kalten Getränk?

Als erste mit am Start bei konstantem Sonnen-Wetter sind eigentlich der Rauschbart Biergarten und der Neckarrauschen-Biergarten von Michael Singer. Doch der Gastronom sagt: „Ich habe am Sonntag meinen 40. Geburtstag. Den will ich ganz in Ruhe feiern. Aber beim nächsten Hoch sind wir dann am Start!“

Wirte warten noch

Was ist mit Porto Neckar am Alten Freibad? Lilo Fradella: „Wir sind noch nicht ganz soweit. Aber wir starten in der nächsten Woche mit der Eisproduktion.“ Auch Koray Yildiz vom Dolce Vita hat den Saisonstart erst später April geplant: „Ich habe das Personal noch nicht aktiviert.“

Hier kann man die Sonne richtig genießen: Die Terrasse des Erlebniscafé Saur auf dem Hohenberg. Foto: Jürgen Lück

Dafür gibt’s hier Bäcker Saur. Matthias Saur: „In der Wilhelmsstraße wird Freitag ein kleiner Teil der Tische und Stühle aufgebaut.“ Der Lohn: Schon mittags genießen hier die ersten Gäste die Sonne, Kaffee und Snacks. In Saurs Erlebniscafé auf dem Hohenberg ist das schon seit spätestens Aschermittwoch der Fall.

Im Quartier 77 im ehemaligen Kasernen-Areal sind die Bedienungen gerade vor dem Mittagstisch dabei, die Bäume noch von Efeu zu befreien. Wirt Johannes Kiefer: „Wir haben die Tische und Stühle schon seit Dienstag draußen. Die Sonne hat schon Kraft – da kann man richtig genießen. Das sollte man auch – ab Montag sind es wieder fünf Grad.“

Sonne tanken am Neckarbad

Auch ein Tipp: Da Lucio im Neckarbad. Besitzerin Irina Laiker lächelt in die Sonne, sagt: „Wir haben am Aschermittwoch die Tische rausgestellt. Die werden schon jetzt gut genutzt.“

Irina Laiker von Da Lucios Ristorante am Neckarbad: Tolle Sonnenplätze in der Nähe des Neckartal-Radwegs. Foto: Jürgen Lück

Und auch ein Klassiker ist eine der ersten Anlaufstellen für Sonnenhungrige an diesem Wochenende: Das Bistro Hag am Bahnhof. Tische und Stühle stehen komplett draußen, die Schirme sind noch zu, so dass die Gäste hier echtes Urlaubs-Feeling haben. Mit Chance auf die erste Bräune. Wie beispielsweise Jürgen Poppitz: „Seitdem die Sonne scheint, bin ich mit meiner Frau immer hier und genieße es einfach.“

Nachwirkung der Fasnet

Doch es gibt auch Gastronomen, die leiden noch unter der Fasnet. Der Schmodo in Horb und Rosenmontag waren so fröhlich wie lange nicht mehr. So hat die Gastronomie des Goldenen Adlers an der Neckarstraße mit ihrer herrlichen Terrasse geschlossen. Die Senior-Chefin: „Es war so viel los über die Fasnet – wir müssen uns und dem Personal erst mal etwas Ruhe gönnen.“

Pech auch für Kö23-Wirt Bernd Rausch. Er sagt: „Die Blumenfrau war da, hat alles gemacht. Auch die Bänke und Stühle sind geschrubbt. An der Fasnet war hier so viel los – und jeder mochte jeden. Jetzt sind viele vom Personal krank. Deshalb schaffen wir es nicht, an diesem Wochenende auch die Außenterrasse zu bewirten.“

Und für den Sonntagsausflug mit dem Fahrrad gibt es noch einen Tipp: Der Adler Dettingen hat dann ab Mittags geöffnet – die Bänke vor der Tür garantieren Sonnengenuss pur.