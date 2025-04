Manchmal sind es die kleinen Gesten, die in bewegten Zeiten etwas Glück und Sonnenschein in den mitunter grauen Alltag von Menschen bringen können.

So jedenfalls beschreibt eine alleinstehende ältere Bürgerin aus Schabenhausen, was sie kürzlich in einem Discounter in Villingen erleben durfte. Dort sah sie eine Frau, die in der linken Hand einige Tulpensträuße haltend, mit ihrer freien rechten Hand an einer Selbstbedienungskasse mühevoll ihren Einkauf einscannen und bezahlen wollte. Kurzerhand bot die Schabenhauserin der Frau an, deren Tulpensträuße zu halten, damit diese ihren Bezahlvorgang beidhändig und schnell abschließen konnte. Nicht schlecht staunte die Frau aus Schabenhausen, als sie vor dem Laden von der Frau, der sie geholfen hatte, erwartet wurde.

Mit den Worten „So nette und hilfsbereite Menschen wie Sie gibt es nur wenige. Ich muss Ihnen etwas Gutes tun“, überreichte die unbekannte Frau der überraschten Schabenhauserin einen Tulpenstrauß, stieg ins Auto, fuhr davon und hinterließ eine verdutzte und zu Tränen gerührte und glückliche Frau.