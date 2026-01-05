Schöner wohnen in Stuttgart: 7 der besten Ideen für Wohnzimmer in Stuttgarter Architektenhäusern

Fließende Raumfolgen sind in Architektenhäusern beliebt. Vom Wohnzimmer aus bietet sich möglichst eine tolle Aussicht auf die Stadt und auf den Wohn- und Kochbereich. Wir zeigen sieben besonders gelungene Wohnzimmerkonzepte in Stuttgart.
Die gute Stube, ein repräsentativer Raum, der nur zu bestimmten Zwecken genutzt – und geheizt – wird, für Gäste oder für Feste mit der Familie an hohen Feiertagen, sie hat längst ausgedient. Wobei angesichts der Energiekrise so eine „kalte Pracht“, wie so ein Zimmer auch genannt wurde, wieder in Mode kommen könnte.