Schönebooms Sieg: So lief die Wahl des Ersten Bürgermeisters in Lahr

Der Zweikampf um den Posten des Ersten Beigeordneten hatte mit der Vorstellungsrunde im Gemeinderat begonnen. Danach wurde gewählt.
Um 18.30 Uhr ist die Spannung greifbar im Ratssaal – es geht ans öffentliche Auszählen der Stimmen. Die Stadträtinnen Annerose Deusch und Jasmin Busse holen einen Zettel nach dem anderen aus den beiden Urnen hervor und lesen die Namen laut vor, die darauf angekreuzt sind. Der erste Name, der zu hören ist, ist der von Guido Schöneboom, der zweite und dritte ebenfalls. So geht es weiter, nur vereinzelt wird Markus Schoor genannt.