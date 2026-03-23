Schönebooms Sieg: So lief die Wahl des Ersten Bürgermeisters in Lahr

Der Zweikampf um den Posten des Ersten Beigeordneten hatte mit der Vorstellungsrunde im Gemeinderat begonnen. Danach wurde gewählt.

Um 18.30 Uhr ist die Spannung greifbar im Ratssaal – es geht ans öffentliche Auszählen der Stimmen. Die Stadträtinnen Annerose Deusch und Jasmin Busse holen einen Zettel nach dem anderen aus den beiden Urnen hervor und lesen die Namen laut vor, die darauf angekreuzt sind. Der erste Name, der zu hören ist, ist der von Guido Schöneboom, der zweite und dritte ebenfalls. So geht es weiter, nur vereinzelt wird Markus Schoor genannt.

Schöneboom und Schoor sitzen in der ersten Zuhörerreihe direkt nebeneinander und verfolgen das Prozerede mit ernsten Mienen. Viele im Saal führen Strichlisten, rechnen beim Auszählen mit. Als Schöneboom die 17. Stimme zugesprochen wird, er damit als Sieger feststeht, dreht sich Stadträtin Diana Frei (SPD) strahlend zu ihm um und raunt ihm „Jawohl!“ zu.

Letztlich gerät das Auszählen nicht zum Kopf-an-Kopf-Rennen, sondern zum Start- und Zielsieg für Schöneboom. Für den Amtsinhaber haben in geheimer Wahl 26 Mitglieder des Gemeinderats votiert, während Schoor sieben Stimmen erhält.

Schöneboom und Schoor stehen auf, geben sich die Hand, dann beginnt die Gratulationscour. OB Markus Ibert geht zu Schöneboom, Baubürgermeister Tilman Petters übergibt ihm ein kleines Geschenk, dann kommen auch die Fraktionschefs nach vorne, beglückwünschen den Sieger und wechseln auch mit dem unterlegenen Herausforderer ein paar Worte.

Nachdem er Schönebooms Lebensgefährtin Tanja Bohn einen Blumenstrauß übergeben hat, geht Ibert zurück an seinen Platz, sagt in sein Mikro: „Lieber Guido, ich freue mich, dass wir beide Teil der Lösung sein werden“. Schöneboom dankt seinerseits allen für das Vertrauen, betont, dass er sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit wünsche – und lädt den Gemeinderat zum anschließenden Essen in den „Rebstock“ ein.

Gut 60 Menschen wollten sich die Wahl nicht entgehen lassen, die Besucherreihen sind so voll wie selten in einer Gemeinderatssitzung. Unter den Zuschauern sind enge Mitarbeiter Schönebooms, Vertreter von Lahrer Vereinen – sowie Alt-OB Wolfgang G. Müller, der zum ersten mal nach seinem politischen Ruhestand eine Sitzung des Lahrer Gemeinderats besucht.

Der Amtsinhaber spricht von „Dankbarkeit und tiefer Verbundenheit“

Nachdem Schöneboom gewählt ist, lichten sich die Besucherreihen etwas, auch Schoor verlässt den Saal, wirkt aber keineswegs geknickt. Drinnen geht es mit dem nächsten Punkt auf der Tagesordnungs weiter, eine Information über den Stand beim Baugebiet Gartenhöfe. Der Rest der Sitzung verläuft unspektakulär.

Schöneboom, 1965 in Leipzig geboren, seit dem 1. Juni 2010 Erster Bürgermeister der Stadt Lahr, geht damit in seine dritte Amtszeit. Bereits bei der Vorstellungsrunde, die der Wahl am Montagabend vorgeschaltet war, hatte er betont, dass er seine begonnene Arbeit in Lahr sehr gern weiterführen würde. „Mit Dankbarkeit und tiefer Verbundenheit“ wolle er das Gemeinwesen weiter gestalten. Man habe bereits viel erreichen können, sagte er mit Verweis auf die Landesgartenschau 2018, das Landesturnfest 2022, die Eröffnung des Stadtmuseums, der Museumsbar und Jammbar sowie die Bereitstellung von Kita-Plätzen und der Ganztagsbetreuung in Schulen. Auch den von ihm initiierten Stadtgulden oder das Repair-Café nannte er.

Schöneboom kam auf Erfolge wie seine einstimmige Wiederwahl als Erster Bürgermeister 2018, aber auch auf eine persönliche Enttäuschung zu sprechen, seine Niederlage bei der OB-Wahl 2019. Die sei ihm nahegegangen, aber er habe sich entschieden, „mit Rückgrat und Klarheit weiterzugehen“. Dann gab er noch ein Bekenntnis ab für Mediathek, Volkshochschule, außerschulische Bildung, Kunst und Kultur.

Schöneboom betonte eine fruchtbare Zusammenarbeit der Musikschule mit der Eichrodtschule, durch die viele Kinder an die Musik herangeführt würden. Es sei geplant, den Musikpavillon im Stadtpark zu erweitern, um ihn fit zu machen für größere Aufführungen.

Markus Schoor war nicht der einzige Konkurrent gewesen, der ein Auge auf den Posten des Ersten Beigeordneten geworfen hatte. Der Haupt- und Personalausschuss hatte aber nur ihn als weiteren Bewerber neben Schöneboom für die öffentliche Vorstellung im Gemeinderat zugelassen. Der 41-Jährige ist in Lahr geboren, lebt in Dörlinbach und ist seit 2009 Bauamtsleiter in Ettenheim.

Seine 15-minütige Vorstellungsrede begann er mit einem Hinweis auf den „Schuttertäler“ – „ein frischer Wind, der der Stadt gut tut“. Womit er natürlich auch sich selbst meinte. Danach nannte er drei Schwerpunkte, die er als Erster Bürgermeister in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen wolle: Finanzen, Integration und Ehrenamt. So wolle er etwa die Kostenstruktur im Kitabereich analysieren, den Dialog mit Spätaussiedlern fördern, „Blasen aufbrechen“, den Interkulturellen Beirat und den Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen stärker einbinden sowie das „Ehrenamt als Fundament der Gesellschaft stärker aktivieren“. Außerdem stehe er für „ein kollegiales Miteinander mit den anderen Bürgermeistern“.

Schoor beschrieb sich als Teamplayer, als zielstrebigen Charakter, für den Familie, Heimat, Bodenständigkeit und Bürgernähe zentrale Werte seien. Er trage „das Wohl der Menschen im Herzen“, stehe für Mut und Veränderungswillen, betonte er.

Zuständigkeiten

Der Erste Bürgermeister ist innerhalb der Verwaltung der Chef für mehr als 400 Mitarbeiter. Er leitet das Dezernat II, bestehend aus dem Ordnungsamt, den Bereichen Kultur, Musik und Medien, Stadtgeschichte und Archivwesen sowie Soziales, Bildung und Sport. Darüber hinaus ist er ständiger Allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters.