Schönbronner Vereine: Komödie begeistert voll besetzte Halle

Die Arbeitsgemeinschaft der Schönbronner Vereine, Sportverein und Liederkranz, hatte zum Unterhaltungsabend in die Schönbronner Halle eingeladen. Im ausverkauften Haus erwartete die Gäste – nach Einschätzung der Veranstalter „eine gute Mischung aus Jung und Älter“ – ein kurzweiliges Programm.

Im musikalischen Auftakt sang der gemischte Chor des Liederkranzes unter Leitung von Christian Platschko, englisch- und deutschsprachige Songs. Bei „Singing all together“ sprang gleich der Funke zum Publikum über. Der Vorsitzende des Liederkranzes, Günther Schneider, begrüßte die Gäste und führte auch weiter durch den Abend.

Nach „Singen ist Leben“, „Love is all around“ und „Sailing“ durfte das Publikum beim Oldie „Marina“ mit einstimmen. „You raise me up“ gab der Chor als Zugabe und verabschiedete sich dann mit dem Eingangssong „Singing all together“. Den Sängerinnen und Sängern war das Motto „Singen mit Herz“ anzumerken.

Die Schönbronner Theatergruppe brillierte mit der schwäbischen Komödie „Schmerz lass noch“ und amüsierte das Publikum vortrefflich mit der gelungenen Aufführung des Dreiakters.

Schauplatz ist eine Arztpraxis

Eine Arztpraxis mit Behandlungs- und Wartezimmer waren Schauplatz der Handlung. Neben den Patienten, der Bürgermeister von Schönbronn und seine Mutter, sorgten noch drei „Insassen“ einer neurologischen Klinik für allerlei Wirbel und Lacher. Das Publikum brauchte volle Konzentration, um zu erkennen, wer nun gerade Arzt, Patient oder Gast der Klinik ist.

Gleich vier Schauspieler – Sonja Mayer, Jemina Schmidt, Celina Schulze und Lorenz Graf – feierten ihr Debüt auf der Schönbronner Bühne. In altbewährter Weise spielten außerdem Nicole Mast, Bettina Schulze, Andreas Auer, Rudi Blaich und Philipp Schaible gekonnt ihre Rollen.

Regie führte Claudia Metsch und die ganze Theatergruppe. Ronny Mast fungierte als aufmerksamer Souffleur.

Baitinger und Schaible geehrt

Mit tosendem Beifall wurden die Laiendarsteller vom Publikum belohnt und mit einem Geschenk der Gastgeber bedacht.

Kerstin Baitinger wurde zudem geehrt, weil sie sich schon seit 20 Jahren um die Maske der Schauspieler kümmert. Philipp Schaible wurde ausgezeichnet, weil er auf inzwischen fünf Auftritte bei der Theatergruppe Schönbronn zurückblicken kann.