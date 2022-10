Verwaltung sieht alle Regeln als eingehalten an

Schönblick in Sulgen

Nicht erfreut waren die Anwohner des Schönblicks über die Umstände des Baubeginns für die Wohnkomplexe. Nun bezieht die Stadtverwaltung Stellung.















Schramberg-Sulgen - Die Vertreter der Bürgerinitiative hatten sich unter anderem geärgert, dass noch ein Tag vor Baubeginn auf Nachfrage von der Verwaltung geantwortet wurde, dass keine Baugenehmigung vorliege – die Anwohner wurden dann vom Baubeginn am Mittwoch kalt erwischt.

Warum die Anwohner nicht früher informiert wurden? Hierzu teilt die Stadtverwaltung Folgendes mit: "Das baurechtliche Verfahren ist in der Landesbauordnung (LBO) geregelt. Die Beteiligung von Nachbarn ist Teil der Regelungen der LBO; diesen wurde entsprochen".

Kein Zeitplan enthalten

Zum Zeitplan für das Vorhaben heißt es: "Die vorstehend zitierte LBO enthält eine Regelung dazu, wie lange eine Baugenehmigung gilt, konkret sagt sie aus, dass "die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der Bauausführung begonnen oder wenn sie nach diesem Zeitraum ein Jahr unterbrochen worden ist". Eine Regelung dazu, dass der Bauablauf in Form eines Zeitplanes vorgelegt werden muss, ist nicht enthalten".

Bebauungsplan als Grundlage

Zudem geht es um die Frage, ob der Bebauungsplan von 1999 geprüft und für fehlerfrei befunden wurde.

Hierzu antwortet die Baurechtsbehörde: "Ein in Kraft getretener Bebauungsplan ist zuvor vom Gemeinderat als Satzung beschlossen worden. Die Satzung, hier der Bebauungsplan ›Bergstraße – Schönblick – Hardtstraße‹, ist Ortsrecht. Diese Satzung ist von der Verwaltung anzuwenden".

Die Verwaltung habe nicht das Recht, eine Satzung "nicht anzuwenden, also zu verwerfen". Derselbe Bebauungsplan sei Grundlage aller seit 1999 erteilten Baugenehmigungen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes; also für die dort bisher (seit 1999) gestellten Bauanträge.

Zitat widersprochen

Die Baurechtsbehörde wehrt sich auch gegen die Aussage, dass bei der Bürgerversammlung in der Sulgener Festhalle seitens der Verwaltung ausgesagt worden sei, "die Baugenehmigung ist gültig, solange sie nicht angefochten wird". Dieses Zitat stimme so nicht.

"Tatsächlich bezog sich die Ausführung der Baurechtsbehörde auf eine Frage aus der Bürgerschaft zum Bebauungsplan. Die von der Verwaltung gemachte Aussage war, dass der Bebauungsplan so lange anzuwenden ist, wie er nicht aufgehoben wurde; und zwar entweder aufgehoben vom Satzungsgeber selbst, also vom Gemeinderat, oder aber aufgehoben von einem Gericht". Insoweit sei diese Frage in der Bürgerversammlung beantwortet worden.