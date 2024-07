Schönblick-Areal in St. Georgen: Schäden an Gebäudefassaden müssen beseitigt werden

Schäden an Gebäudefassaden müssen beseitigt werden

Schönblick-Areal in St. Georgen

1 Eingerüstet sind derzeit Gebäude im ersten Bauabschnitt des Schönblick-Areals. Arbeiten an den Fassaden laufen. Foto: Helen Moser

Der zweite Bauabschnitt auf dem St. Georgener Schönblick-Areal ist abgeschlossen, der erste seit mehreren Jahren bezogen. Doch hinter der Neubaufassade der Gebäude regt sich Unmut. Nun wird an den Gebäuden des ersten Abschnitts erneut gearbeitet.









Link kopiert



Baugerüste sind auf dem Schönblick-Areal eigentlich ein vertrauter Anblick – immerhin liefen hier bis vor einiger Zeit die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt, der kürzlich offiziell eingeweiht wurde. Doch wo die Baugerüste zu finden sind – das verwundert aktuell. Denn sie stehen an den drei Gebäuden des ersten Bauabschnitts, die bereits bezogen sind. Die Bauarbeiten sind in diesem Bereich eigentlich bereits seit Jahren abgeschlossen.