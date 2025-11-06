Schönauer Bauzaun ist weg: Der Schulhof ist nun endlich sicher

Der „berühmte“ Bauzaun in der Schönauer Talstraße ist weg. Schöne Sitzmöbel, Poller und Schranken sorgen nun für die Sicherheit der Gymnasiasten auf dem erweiterten Schulhof.
Es schien eine nicht enden wollende Geschichte zu werden – der Konflikt um die Talstraße. Da diese zwischen Schulhof und Rathausplatz führt und beide Plätze von den Schülern genutzt werden – barg die Straße Gefahren. Ein Thema, das seit 2008 Schönau beschäftigte. Der Bauzaun, der dann ab Februar 2023 den Schulhof begrenzte, schaffte es sogar bundesweit in TV, Rundfunk und Presse.