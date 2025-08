Schönau: Gräberfeld für Sternenkinder

1 Ein Feld für Sternenkinder wird in Schönau eingerichtet. Foto: Nill Die so genannten „Sternenkinder“, also tot auf die Welt kommende Babys, erhalten auf dem Schönauer Friedhof ein eigenes Begräbnisfeld.







Die so genannten „Sternenkinder“, also tot auf die Welt kommende Babys, erhalten auf dem Schönauer Friedhof ein eigenes Begräbnisfeld. Das beschloss der Gemeindeverwaltungsverband einstimmig. Im Herbst soll das Sternenfeld für die Bestattung von totgeborenen Kindern, die bisher nicht unter die Bestattungspflicht fallen, fertig errichtet sein.Es besteht dann die Möglichkeit, „Sternenkinder“ in dem Grabfeld bestatten zu lassen. Für frühere Sternenkinder, die schon auf einem anderen Friedhof bestattet wurden, besteht die Möglichkeit, an der Gedenkstele etwas abzulegen. Die Verbandsversammlung legte die Gebühr für die Bestattung von Sternenkindern auf 60 Euro fest.