Schönau: Cem Özdemir bezeichnet EWS als„Rebellion mit Verantwortung“

Die EWS feierten am Wochenende bei ihrem Stromseminar gleich zwei Jubiläen: 30 Jahre EWS und 15 Jahre Genossenschaft. Cem Özdemir hielt die Festrede.

Redner haben beim Stromseminar die Verdienste der EWS und der Energiegenossenschaft gewürdigt. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien, hielt in der Schönauer Mehrzweckhalle die Festrede anlässlich des 30-jährigen Bestehens der EWS, Andreas Wieg, Leiter der Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband, die Festrede zum 15-jährigen Bestehen der Genossenschaft. Alexander Sladek rief die Höhepunkte von 30 Jahren EWS in Erinnerung, Armin Komenda die Höhepunkte von 15 Jahren Genossenschaft.

Was die Regierung versäumt

Auch zahlreiche EWS-Mitarbeiter kamen zu Wort. Boris Gotchev, Referent für Klimaschutz, sagte, der Klimaschutz sei in der neuen Bundesregierung in den Hintergrund geraten, obwohl er den Menschen wichtig sei. „Der Bau von neuen Gaskraftwerken ist ein Schritt in die falsche Richtung“, nannte Gotchev als Beispiel. Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Jorberg hielt einen Impulsvortrag, während bei zwei Gesprächsrunden über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens diskutiert wurde.

Für eine lebenswerte Welt

Vorstand Sebastian Sladek stellte die Vision der EWS vor: „Wir wollen Klimaschutz für eine lebenswerte Welt - dafür handeln wir hier und jetzt. Unser Ziel ist eine gemeinschaftliche und erneuerbare Energiezukunft für alle. Dafür setzen wir uns politisch und gesellschaftlich mit klarer Kante ein.“

Von Links: Armin Komenda, Alexander Sladek, Cem Özdemir, Anja Burde und Sebastian Sladek Foto: Christoph Schennen

Auch das neue Vorstandsmitglied Anja Burde stellte sich vor. Es reiche nicht mehr, ausschließlich Ökostrom zu liefern, sagte sie. „Wir denken Netzwerke neu, verknüpfen Strom, Wärme und Mobilität und machen Bürger zu aktiven Mitgestaltenden der Energiewende.“ Sie entwarf auch eine Vision für das Jahr 2055. Dann könnte „jede Fassade, jedes Dach, jeder Parkplatz Teil eines riesigen, dezentralen Kraftwerks sein. Energie würde dort erzeugt, gespeichert und geteilt, wo sie gebraucht wird“. Der Zugang zu sauberer Energie wäre somit „ein verbrieftes Grundrecht, unabhängig von Herkunft und Einkommen“.

Eintreten für die Zukunft

Dann folgte die Festrede von Cem Özdemir, der nächstes Jahr Ministerpräsident im Land werden will und „stolzer Kunde“ der EWS ist. Der Grünen-Politiker sagte:. „Kaum ein Ort steht mehr für die kreative Form der Rebellion mit Verantwortung wie die Schönauer Energieinitiative, die EWS.“ Özdemir forderte die Festgäste auf, sich dem Erbe von Michael Sladek würdig zu zeigen und dafür zu kämpfen, dass die Welt nicht weiter aus den Fugen gerät, „jeder und jede an seiner Stelle.“ Er wetterte auch gegen vergangene Bundesregierungen, die sich vom Erdgas aus Russland abhängig gemacht hätten.

Beim Stromseminar wurde auch viel diskutiert. Von links: Christian Schamberg, Sebastian Sladek, Michael Iova, Anja Burde, Boris Gotchev und Stephan Günther (alle EWS). Foto: Christoph Schennen

Es traten der Bochumer Comedian Christoph 23 und das Frauen-Duo „Suchtpotential“ auf. Am Sonntag führten Exkursionen zum Nahwärmenetz Schönau, zum Solarpark Fröhnd und zum Windpark Rohrenkopf. Auch die Besucher zeigten sich im Gespräch mit unserer Zeitung begeistert.