Schönau: Buchenbrandareal: Begrünter Innenhof für Licht und Luft

Um Abriss und Neubau soll es bei der Neugestaltung des Buchenbrandareals nicht gehen, sondern um Umbau und Umnutzung. Für die Buchenbrandhalle bedeutet dies aber einen Rückbau auf Rohbau. Foto: Ulrike Jäger Auf dem Buchenbrandareal wird alles anders. So sollen mehr Räume für Kita und Schule, neue Wege und zusätzliche Parkplätze entstehen.







Im Schönauer Bürgersaal hat Bürgermeister Peter Schelshorn am Mittwochabend über den Stand der Planung des Umbauprojektes Buchenbrandareal informiert. Nicht nur viele interessierte Bürger waren zu dieser Veranstaltung am Mittwoch gekommen, auch Vertreter der Verbandsgemeinden waren anwesend, die am Ende über die Neugestaltung des Buchenbrandareals mitentscheiden. Architekt Edgar Thoma erläuterte die Pläne, die unter Mitwirkung aller Nutzer der Räume erstellt wurden. Nicht Abriss und Neubau, sondern Umbau und Umnutzung sei die Vorgabe gewesen, erklärte Thoma.