Schön wohnen in der Region Stuttgart: Ein Paar zeigt sein minimalistisches Architektenhaus im Grünen

14 Das Einfamilienhaus in Rudersberg in der Region Stuttgart von der Gartenseite aus gesehen. Foto: Aras Gökten/STUDIOFISCHER

Ein junges Ehepaar hat mit einem Stuttgarter Architekten in idyllischer Landschaft nahe Schorndorf ein liebevoll geplantes Haus gebaut, das eine Lücke zwischen zwei Altbauten schließt.









Weiter könnten Kunst und Wirklichkeit nicht auseinanderliegen. „Highway To Hell“ schallt aus dem Radio, während man Obstbäume auf blühenden Wiesen passiert. Kein bisschen höllisch, sondern maximal idyllisch ist die Straßenlage in der Region Stuttgart da, wo es keine Schnellstraße mehr gibt, wo man mit dem Fahrrad oder dem Bus bis zur S-Bahn-Endhaltestelle fahren muss. Steinenberg also, ein Ortsteil der Gemeinde Rudersberg bei Schorndorf, gerade noch Rems-Murr-Kreis, der Welzheimer Wald ist nah. So weit raus zieht es mitunter junge Paare und Familien auf der Suche nach etwas Eigenem.