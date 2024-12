1 Zahlreiche Besucher strömten ins Schömberger Weihnachtsdörfle. Foto: Günther Wallburg

Bereits zur Eröffnung strömten die Besucher.









Überall in der Region öffnen aktuell zeitversetzt die Weihnachtsmärkte und laden in unterschiedlichsten Ausprägungen in stimmungsvoller Atmosphäre zum Plausch, dem Genuss verschiedenster Leckereien oder auch nur zum Innehalten ein. So auch am Wochenende in Schömberg rund um den Lindenplatz und im Ortskern.