3 Moderator Mike Süsser testet ein Essen in der "Waldschenke". Marco Koch und sein Chefkoch schauen gespannt zu. Foto: Screenshot/"Mein Lokal, dein Lokal"/Kabel Eins

Das Team der Schömberger "Waldschenke" um Marco Koch hat allen Grund zur Freude: Gleich bei der ersten Folge der neuen Fernsehstaffel "Mein Lokal, dein Lokal", die am Montag ausgestrahlt wurde, testeten vier andere Köche das Essen in dem Ausflugslokal und waren hoch zufrieden.















Schömberg - Der 35-jährige Marco Koch, der die "Waldschenke" 2016 von seinem Vater Heinz Koch übernommen hatte und sie nun in dritter Generation führt, begrüßte seine Kollegen aus der Gastronomie und Starkoch und Moderator Mike Süsser mit den Worten "Unser Motto lautet: Komm mal kurz in Urlaub."

Die "Waldschenke" sei mit dem Streichelzoo und dem Miniaturdorf ein Ausflugslokal für die ganze Familie. Geboten werde eine gut-bürgerliche und schwäbische Küche auf hohem Niveau, die "immer wieder neu interpretiert" werde, um die Gäste zu begeistern.

"Waldschenke" ist erste Station

Im Rahmen der Sendung im Fernsehsender Kabel Eins, die noch bis diesen Freitag täglich ab 17.55 Uhr ausgestrahlt wird, misst sich das Team der "Waldschenke" mit vier anderen Gastronomiebetrieben in der Region. Am Montag waren die Wirte gleich in der ersten Folge in Schömberg zu Gast. Moderator Mike Süsser fuhr eine Runde mit dem Mini-Zügle und schaute dann beim Chefkoch in der Küche vorbei.

Offener Grillkamin

Dieser servierte hinterher als Vorspeisen Kürbissuppe, Räucherlachs oder einen Käseteller. Als Hauptgang gab es für die Gourmets ein Steak, gegrillt auf dem Drehgrill im offenen Kamin, was bei den Gastronomen und Süsser hervorragend ankam ("ein Hingucker, "spektakulär", hieß es), ein Rinderfilet und ein Zanderfilet sowie Hirschrücken-Medaillons. Die Feinschmecker waren mit den Köstlichkeiten aus der "Waldschenke"-Küche sehr zufrieden, wenngleich es auch Beanstandungen gab: "Der Fisch ist etwas zu trocken", hieß es unter anderem. Marco Koch nahm es gelassen: "Kritik von Profis muss man ernst nehmen. Wir arbeiten immer an Verbesserungen."

Mit Ergebnis sehr zufrieden

Nach dem Dessert wartete das "Waldschenke"-Team auf die Bewertung der Gastro-Kollegen, die vom Lokal schwärmten, das mit Herzblut geführt werde und nach vorne gehe. Und auch Marco Koch war mit seiner Punktzahl sehr zufrieden: "Das war ein guter Tag." Moderator Mike Süsser fügte anerkennend hinzu: "Ein sehr guter und starker Start in die Woche."

An diesem Mittwoch sind die Wirte zu Gast im "Schilling am Bahnhof" in Holzgerlingen, am Donnerstag im "Alfredo – Alte Mühle" in Reutlingen und am Finaltag am Freitag im "Entaklemm’r" in Riederich.