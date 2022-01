2 Viele treue Mitglieder der Schömberger Stadtkapelle wurden geehrt. Foto: Hotz

Auf ein wegen Corona schwieriges Jahr haben die Mitglieder der Schömberger Stadtkapelle nun in der Versammlung zurückgeblickt. Zudem gab’s einen Wechsel im Führungsteam: Ute Hauschel und Stefan Bauser sind nun die Vorsitzenden.















Link kopiert

Schömberg - Der bisherige Vorsitzende Felix Rieger gab das Amt nach acht Jahren ab. Er blickte in der Versammlung nicht nur auf das wegen Corona schwierige Jahr zurück, sondern auch auf seine Zeit als Vorsitzender – darunter viele Höhepunkte, etwa das "Hollywood-Konzert", das Kirchenkonzert "Die Passion Christi" in der Stadtkirche und das Wertungsspiel in Ehingen 2018.

Auch Dirigent Thomas Scheiflinger betonte, wie schwierig das vergangene Jahr gewesen sei. Zugleich deutete er einige Lichtblicke für 2022 an, unter anderem das Seekonzert im Sommer, das schon für 2021 geplant gewesen war. Außerdem dürfen sich die Schömberger auf das Kindermusical "Zirkus Kriminale" mit der Jugend und dem Schulchor im Sommer freuen.

Auch Jugendleiter Daniel Saffrin ließ das Jahr 2021 Revue passieren. Die Kinder der Jugendkapelle haben letztes Jahr am Wettbewerb BW Musix teilgenommen und den dritten Platz belegt, für diese Leistung wurden sie belohnt und dürfen hoffentlich im Sommer nach Düsseldorf fahren. Einige Jugendliche haben im vergangenen Jahr die D-Prüfungen bestanden: Laura Moseler und Melina Maucher haben die D1-Prüfung bestanden und Vivienne Banholzer, Johanna Potratz, Lena Treciak und David Koch die D2-Prüfung, dafür erhielten sie ein Abzeichen sowie eine Urkunde. Einige Kinder aus der Jugendgruppe durften bei einem Vorspiel in der Stauseehalle ihr Juniorabzeichen machen.

Bürgermeister Karl-Josef Sprenger führte die Entlastung herbei. Ute Hauschel wurde zusammen mit Stefan Bauser zu ersten Vorsitzenden gewählt. Samira Friedrich und Sina Eha sind neue stellvertretende Vorsitzende in der Nachfolge von Rainer Kraft. Max Riedlinger folgt auf Ute Hauschel als Schriftführer.

Zudem wurden in der Versammlung viele treue Mitglieder geehrt. Sascha Ströbel, Lothar Obert und Jochen Kirschbaum wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Wieland Zimmer bekam für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft die Goldene Nadel mit Diamant sowie ein Präsent. Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Bernd Ege, Matthias Geiger, Rainer Kraft, Daniel Saffrin, Sascha Ströbel, Andreas Wuhrer und Carina Zweigart geehrt. Seit 20 Jahren aktiv dabei sind Steffen Kirschbaum und Tim Brugger. Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft Doreen Volz, Ines Kiene, Nele Mayer, Anne Tantzky, Nikolas Effinger, Chris Banholzer und Louis Müller geehrt.