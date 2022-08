3 In einem klingenden Zug, angeführt von der Stadtkapelle Schömberg, geht es durchs Städtle. Foto: Schweizer

Die nächste Fasnet kann kommen: Groß ist in Schömberg die Freude über die neue Fahne der Narrenzunft. Deshalb wurde am Wochenende ausgiebig gefeiert – auch mit kirchlichem Segen.















Schömberg - Und er erklang doch, der Narrenmarsch, und das mitten im Sommer: Jedem Schömberger muss wohl das Herz aufgegangen sein, ihn nach vielen schwermütigen Monaten wieder einmal im großen Kreis hören zu dürfen. Nicht aber wuchtig und lautstark, sondern ganz leise und sanft, fast schon demütig gespielt auf der Kirchenorgel in St. Peter und Paul. In einem feierlichen Wortgottesdienst wurde dort die neue Narrenfahne von Diakon Oliver Pfaff mit Weihwasser besprengt – mit gesanglicher Untermalung durch den Liederkranz unter Leitung von Oliver Bayer.

Segnung durch Diakon Pfaff

Das Fransenkleidle und der Fuchswadel zieren die neue Narrenfahne, die am Sonntag erstmals beim Kirchgang zu sehen war. In Begleitung von der Stadtkapelle, der Bürgergarde, der Feuerwehr und Vertretern anderer Zünfte und Vereine zogen die Besucher in einer Prozession in das Gotteshaus, das mit anderen Fahnen und Standarten ein schönes Bild bot.

Oliver Pfaff, der bei der Auswahl der Motive für das Schömberger Exemplar beteiligt war, ging in seiner Ansprache auf die Bedeutung und den Sinn von Fahnen ein: "Sie symbolisieren das Zusammengehörigkeitsgefühl, sie zeigen, wo wir hingehören, wo unsere Heimat ist." Die wichtigste Fahne, die der Christenheit, halte aber der Auferstandene in seinen Händen, die Siegesfahne, die Fahne des ewigen Lebens.

In Anlehnung an das Lukas-Evangelium vom Sonntag mahnte er, sich nicht zu sehr von Gott zu entfernen, wieder mehr auf sein Wort zu hören. "Denn wenn wir vor der Tür Gottes stehen, müssen wir Flagge zeigen", so der Diakon. Er appellierte auch, nicht immer über die Kirche zu schimpfen, denn sie sei heilig, trotz ihrer großen Schwächen und Fehler. Die Fahne des Glaubens müsse hochgehalten werden.

Festzug durch die Stadt

Nachdem der letzte Ton von "Sancta Maria" verklungen war, formierte sich in der Kaplaneigasse ein kleiner Festzug in Richtung Marktplatz. In diesen reihten sich Abordnungen vieler Fasnetsvereine ein. Die kamen unter anderem aus Bad Cannstatt, Endingen am Kaiserstuhl und Waldkirch, die nähere Umgebung wurde von Dautmergen, Zimmern u. d. B. und Wellendingen vertreten. Auch die Bürgergarde, die schon in aller Herrgottsfrüh‘ mit ihrem Anschießen dafür gesorgt hatte, dass kein Schömberger den so wichtigen Tag in der 100-jährigen Narrenzunftgeschichte verschlief, war mit von der Partie.

Mitten im Städtle wurde dann, wie am Abend zuvor, ausgiebig gefeiert. Zunftmeister Bernhard Wuhrer erinnerte daran, dass sich die Zunft schon vor mehr als 20 Jahren eine Fahne anschaffen wollte, es aber damals keine Fahnenträger gegeben habe. Im 100. Vereinsjahr, das aufgrund von Corona kein Narrentreffen zuließ, wurde von Roland Wuhrer die Idee wieder aufgegriffen. Dieser will künftig die Fahne tragen und bei Umzügen mit dem "Täfelebua" die Zunft anführen.

Spende vom Bürgermeister

Der Zunftmeister verhehlte nicht, dass die Fahne viel gekostet habe. Er forderte deshalb dazu auf: "Trenket und esset, was das Zeug hält." Und sein Wunsch: "Die Fasnet soll eine gelebte Fasnet bleiben.". Als Geschenk überreichte Bürgermeister Karl-Josef Sprenger einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Wuhrer freute er sich über das Versprechen der Stadt, die Alte Schule wieder herrichten zu wollen.

Für die Vereinigung schwäbischer-alemannischer Narrenzünfte überbrachte deren stellvertretender Präsident Otto Geng die Glückwünsche, für die Fasnetslandschaft Neckar-Alb René Schatz aus Obernheim.

Bernhard Wuhrer zeigte sich mit dem Festverlauf sehr zufrieden. Schon am Samstag habe bei den Auftritten von "Reiß aus" und "Jauchzaaa" bei vollem Haus eine gute Stimmung geherrscht. Viele ließen am Sonntagnachmittag die Ferien mit Musik aus Zimmern u. d. B. und der Band "Dia Zwoa und nomol Zwoa" ausklingen.