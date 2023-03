1 B 27-Anwohner in Schömberg haben am Freitag eine zweite Protestaktion gegen den Verkehr und Lärm gestartet. Auf der Straße wurden wieder Autos geparkt. Foto: Visel

Die Anlieger an der B 27 in Schömberg machen mobil. Am Freitag haben sie eine erneute Aktion gestartet, um auf den Verkehr und den damit verbundenen Lärm aufmerksam zu machen. Sie fordern unter anderem ganztags Tempo 30.









Die Anlieger wie auch die Stadt Schömberg fordern schon seit längerem vehement die B 27-Umfahrung. Nur sie, so betont auch Bürgermeister Karl-Josef Sprenger, könne die Verkehrsprobleme auf der Ortsdurchfahrt langfristig und vernünftig lösen.

Die B 27-Anlieger machen nun weiter mobil. Nachdem sie vor einigen Tagen bereits Fahrzeuge auf der B 27 geparkt hatten und so den Verkehr bremsten, hängen nun einige große Transparente an den Häusern: „60 Jahre – Gewartet, Gehofft, Gelitten: Wir sind am Ende“ heißt es – sowie: „Lärm, Gestank, Schmutz: Wir haben die Nase voll“ und „60 Jahre Planung. Nichts ist geschehen. Es reicht“.

Fünf Fahrzeuge waren zwischen dem ehemaligen Bajazzo und der Feuerseestraße geparkt und behinderten den Verkehr. Die Fahrer mussten etwas Geduld aufbringen, um die Engstellen zu passieren. Es gab teilweise auch längere Rückstaus.

Im zweiten Halbjahr 2024 soll nun mit der Planung für die Umfahrung begonnen werden. Ob es so kommt, bleibt abzuwarten. Seit nunmehr 60 Jahren wird von der Politik versprochen, die Straße zu bauen.

Mit großen Plakaten machen die Anwohner ihrem Ärger Luft. Foto: Visel

Dass die Anlieger nun genug haben, kann Sprenger verstehen: „Ich finde die Aktionen gut. Mit solchen Maßnahmen kann Druck gemacht werden.“ Das Parken auf der B 27-Fahrbahn sei vorschriftsmäßig, hingegen das Parken auf dem Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt, wie es üblicherweise praktiziert wird, nicht rechtmäßig: „Auf dem Gehweg darf man nicht parken.“ Würden die Fahrzeuge dort stehen, sei es für Rollstuhlfahrer oder für Eltern mit Kinderwagen kaum möglich, an ihnen vorbeizukommen.

Seit 60 Jahren wartet man in Schömberg auf die B 27-Umfahrung. Foto: Visel

Die Anwohner fordern Tempo 30 ganztags auf der B 27 – vom Ortseingang bis zum Ortsausgang, so wie in Endingen. 240 Unterschriften sind von Birke Glinschert an Sprenger übergeben worden. Bisher gilt auf der B 27 Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr. Dies ist auch Beschlusslage im Gemeinderat, ein ganztägiges Tempo 30 wurde abgelehnt. Nach Angaben von Sprenger wartet die Stadt nun auf die Lärmaktionsplanung. Liege diese vor, werde das Thema erneut im Gremium behandelt. Denkbar, dass der Gemeinderat für dann eine ganztägige Geschwindigkeitsreduzierung votiert.