3 Innenminister Thomas Strobel (Vierter von links) im Kreise von lokaler und regionaler Politprominenz. Foto: Fritsch

Der Ehrengast bei den Schömberger Feuerwehrgesprächen, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), ließ sich an diesem Abend kaum anmerken, dass er bei einem Polizei-Skandal derzeit schwer unter Beschuss steht. Der Abend im Schömberger Kurhaus vor rund 100 Gästen war für ihn ein Heimspiel.















Link kopiert

Schömberg - Strobl hatte einen schweren Tag hinter sich. Just an diesem Mittwochabend teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit, dass sie bei einem mutmaßlichen Sex-Skandal eines hochrangigen Polizisten auch gegen Strobl ermittelt. Die Oppositionsparteien im Stuttgarter Landtag fordern Strobl gar zum Rücktritt auf. Der Hintergrund ist, dass der Innenminister ein Schreiben des Anwalts des beschuldigten Polizisten an einen Journalisten weitergab. Damit habe Strobl Dienstgeheimnisse öffentlich gemacht, hieß es vonseiten der Opposition. Der Innenminister dagegen verteidigte sich, dass er für Transparenz habe sorgen wollen. In Schömberg wollte er sich dazu auch auf Nachfragen aber nicht äußern.

Leichte Verspätung

In der Glücksgemeinde kam Strobl an diesem Mittwochabend mit leichter Verspätung an. Bei seinem Parteifreund, dem hiesigen Landtagsabgeordneten Thomas Blenke, bedankte sich Strobl artig für die jahrzehntelange Unterstützung. Innere Sicherheit ist schließlich ein Steckenpferd von Blenke, der auch stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender im Stuttgarter Landtag ist. "Der Nordschwarzwald ist zwar nicht das Paradies, aber knapp daneben", sagte Strobl. Wie alle Gäste bekam er ein Kleeblatt der Glücksgemeinde Schömberg ausgehändigt.

Und dann lobte der Innenminister erst einmal die anwesenden Feuerwehrleute für ihre schnelle und professionelle Hilfe in den vergangenen Jahren. Besonders freute er sich darüber, dass die Feuerwehrfamilie in Baden-Württemberg nicht schrumpft, sondern wächst: "Ohne Ehrenamt ist kein Staat zu machen. Das gilt besonders für die Feuerwehrleute."

Mehr Ausbildungslehrgänge

Bei Strobls Auftritt durfte auch Eigenlob nicht fehlen. Die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal bezeichnete der Innenminister als "bundesweites Juwel". Ihre Kapazität werde erhöht und die Schule zum Kompetenzzentrum ausgebaut. Während der Corona-Krise habe man dazugelernt und die digitalen Lernanwendungen ausgebaut. Strobl sagte aber auch, dass nicht jeder Ausbildungswunsch auch dem Ausbildungsbedarf entspreche. Es könnten nicht alle Wünsche sofort erfüllt werden. Beim Aufbau des Digitalfunks sei Baden-Württemberg bei einer flächendeckenden Abdeckung nah dran.

Strobl kam aber auch nach Schömberg, um von der Basis zu erfahren, wo der Schuh drückt. Und der drückt gerade bei der Ausbildung. So beklagte Thomas Reiff, Kommandant der Feuerwehr in Nagold und stellvertretender Kreisbrandmeister, die Rückstände bei der Ausbildung von Gruppenführern. Er mahnte eine Ausweitung der Ausbildungskapazitäten an. Erschwerend komme hinzu, dass Führungskräfte nur noch für eine begrenzte Zeit ihr Amt ausüben wollten. Strobl gab bei dieser Frage Entwarnung. 2018 sei eine Projektgruppe eingesetzt worden, um den Bedarf zu ermitteln. Bereits 2023 stünden die notwendigen Ausbildungskapazitäten zur Verfügung. Auch für den Landkreis Calw gebe es laut den statistischen Zahlen keinen Mangel. Er sprach von einem bedarfsgerechten Angebot. Hier widersprach Schömbergs Feuerwehrkommandant Rainer Zillinger. Nicht jede Gemeinde bekomme einen Gruppenführerlehrgang. Für Schömberg gebe es gerade mal einen pro Jahr. Nötig seien aber sechs. So würden Feuerwehrleute in Ämter gewählt, ohne den notwendigen Lehrgang vorweisen zu können: "Die Not bei den Gruppenführern ist groß."

Landratsamt braucht zusätzliches Personal

Volker Renz, Kommandant der Feuerwehr in Haiterbach und stellvertretender Kreisbrandmeister, zweifelte daran, dass Baden-Württemberg auf Hochwasserkatastrophen wie im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vorbereitet sei. Er forderte mehr Personal in den Landratsämtern. Renz fragte Strobl, ob der Bevölkerungsschutz gestärkt werde, zumal auch noch die Flüchtlinge integriert werden müssten. Roland Goertz, Kommandant der Feuerwehr in Bad Herrenalb, zweifelte ebenfalls, dass die Landratsämter dafür im vollen Umfang ausgestattet sind. "Ich kann das nur unterstreichen", pflichtete Landrat Helmut Riegger den beiden Feuerwehrkommandanten bei: "Wir laufen hier auf dem Zahnfleisch." Man habe aber das Landratsamt in diesem Bereich schon personell aufgestockt allerdings aus Landkreismitteln. Strobl antwortete mit einem Lob an die Landkreisverwaltungen in Baden-Württemberg und betonte, was diese gerade bei der Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bereits geleistet hätten. Dann sagte Strobl, dass er diese Anregung mitnehmen werde, ohne aber gleich zu große Hoffnungen wecken zu wollen.

Klaus Ziegler, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, regte an, angesichts der weltweiten Katastrophen und der Pandemie die Ausgaben für die Landesfeuerwehrschule aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren. Ziegler lobte aber die Landesregierung, dass sie die Feuerschutzsteuer ausschließlich für die Feuerwehr und den vorbeugenden Brandschutz ausgebe. Genau dies sei in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen, entgegnete Strobl. Er habe dafür gesorgt, dass der Finanzminister keine Mittel aus der Feuerschutzsteuer für andere Zwecke verwende, obwohl dies rechtlich möglich sei: "Die Feuerschutzsteuer gehört nicht der Feuerwehr."

Kreisbrandmeister Dirk Patzelt fragte, ob die Eintreffzeiten im Feuerwehrgesetz bindend eingeführt werden. Strobl antwortete, dass die Feuerwehren in zehn Minuten am Einsatz sein sollen. Das sei eine Planungsgröße, die meist eingehalten werde. Er habe keine Sympathie für eine gesetzliche Normierung, da entlegene Gebäude mitunter nicht in dieser Zeit erreicht werden können. Entscheidend sei auch eine andere Größe. So habe sich gezeigt, dass Patienten innerhalb von 60 Minuten in der richtigen Klinik sein müssten.

Durch Sammelbestellungen Kosten drücken

Joachim Theurer, Kommandant der Feuerwehr Altensteig und stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, forderte angesichts enormer Kostensteigerungen vom Innenminister, auch die Fördersätze entsprechend zu erhöhen. Hier schien Theurer ein Lieblingsthema des Innenministers angesprochen zu haben. Strobl forderte, endlich zu Sammelausschreibungen überzugehen. Dadurch könne viel Geld gespart werden. Beim Technischen Hilfswerk klappe das inzwischen auch: "Ich werde bei dem Thema nicht locker lassen." Man könne die Fördersätze nicht beliebig nach oben schrauben, da bei hohen Sätzen weniger Projekte werden könnten. Zillinger ergänzte, dass dadurch auch der Verwaltungsaufwand bei den Ausschreibungen geringer werde. Blenke ergänzte, dass es in Hessen bereits Sammelausschreibungen gebe: "Es scheint zu funktionieren." Strobl jedenfalls möchte nicht nur die Kosten drücken, sondern auch die Bürokratie abbauen.