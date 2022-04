2 Wer Energie und damit Kosten sparen will, braucht einfach nur die Heizung etwas herunterzudrehen. Foto: Klose

Mit einem eindringlichen Appell wendet sich der Vorsitzende des Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN), der Schömberger Architekt Hermann Dannecker an die Verbraucher: "Mit einfachen Sparmaßnahmen lässt sich der Energieverbrauch senken" – als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.















Link kopiert

Schömberg - Die Energieberater appellieren an die Politik und die Bevölkerung, in "einem verschmerzbaren Rahmen den Energieverbrauch sofort zu reduzieren". Dies sei zum einen ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, zum anderen mache man sich mit jedem Kilowatt Energie, das nicht verbraucht werde, unabhängiger von russischem Öl und Gas. Das sei ein Schritt hin zu einer friedlicheren Welt.

Praktische Tipps

Die Energieberater belassen es aber nicht nur bei guten Ratschlägen, sondern geben den Verbrauchern auch Tipps, wie ohne großen Aufwand fossile Energien eingespart werden können. Dannecker betont: "Wir empfehlen, die Wohnungs- und Büroheizungen um zwei Grad zu reduzieren und die Duschzeiten zu verkürzen. Damit sinkt der Heizenergiebedarf direkt, etwa um zehn Prozent, und die Einfuhr von Brennstoff kann spürbar reduziert werden. Wir müssen raus aus der Komfortzone" Mehr noch: "Ein geringerer Bedarf könnte sogar den aktuellen Preisanstieg bei Öl und Gas bremsen."

Selektives Heizen sei eine weitere Möglichkeit. In unbenutzten oder selten genutzten Räumen sollten die Thermo­state noch weiter gedrosselt werden, raten die Energieberater, wobei sich dies aber in Grenzen halten müsse, um Bauschäden zu verhindern.

Ebenfalls leicht umzusetzen seien diese Sparmaßnahmen: Stoßlüften, Haushaltsgeräte nicht auf Stand-by belassen, sondern abschalten, Heizkörperventile durch smarte Thermostate ersetzen sowie die Beleuchtungsmittel auf LED umstellen. Auch mit einer reduzierten Geschwindigkeit beim Autofahren lasse sich Energie sparen.

Gebäude dämmen

Eine weitere Möglichkeit ist laut Dannecker, wenig aufwendige Dämmmaßnahmen zu ergreifen, um effektiv Energie zu sparen. Dazu gehörten etwa die Dämmung der oberen Geschossdecke und der Kellerdecke. Letzteres lasse sich unter Umständen in Eigenarbeit und somit rasch umsetzen.

Wolle man auf fossile Energien verzichten, sei auch die Installation einer Fotovoltaikanlage, die zudem das Wasser mit Eigenstrom erwärmt, oder der Einbau von Solarthermie-Kollektoren ratsam. In gut gedämmten Gebäuden mache für die Heizung eine Wärmepumpe in Verbindung mit Fotovoltaik Sinn; in eher schlecht gedämmten Häusern eigne sich eher ein Pelletsheizung als Alternative zu Öl und Gas.

Frühzeitig aktiv werden

Die Energieberater verweisen in diesem Zusammenhang auf die hohen staatlichen Zuschüsse beim Heizungstausch oder bei der Dämmung der Gebäudehülle. Wer seine Immobilie in größerem Stil energetisch ertüchtigen wolle, muss nach Angaben von Dannecker aber darauf achten, dass alle Maßnahmen in einem sinnvollen Zusammenhang geschehen und bautechnisch richtig ausgeführt werden. Um dies zu gewährleisten rät er, einen Energieberater hinzuzuziehen. Entsprechende Experten finde man auf einer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) veröffentlichten Liste.

Und noch eins: Demjenigen, der Sanierungsmaßnahmen plant, empfiehlt Dannecker aufgrund der gefüllten Auftragsbücher von Handwerkern und Energieberatern, frühzeitig aktiv zu werden.