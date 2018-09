Schömberg Zusammenarbeit wird ausgeweitet

Schömberg-Schwarzenberg. Die Notwendigkeit eines regulären Notarztstandorts in Schömberg brachte ein Gutachten, das durch den Bereichsausschuss auf den Weg gebracht wurde. Der Bereichsausschuss besteht aus den Kreiskrankenkassen und den Hilfsorganisationen, also DRK, Johanniter sowie dem für Schömberg zuständigen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Für einen solchen Standort wurden 1237 Unterschriften gesammelt. Eine Abordung aus Schömberg mit Bürgermeister Matthias Leyn hatte am 14. Juni 2017 im Landratsamt in Calw die Liste mit den Signaturen an Walter Beuerle, Präsident des Roten Kreuzes im Landkreis Calw, übergeben.

Als weiteren Schritt wurde mit den Sana Kliniken die verantwortliche Institution für den reibungslosen Ablauf des Notarztfahrzeugs benannt. Moritz Tzschenscher, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Sana Kliniken Bad Wildbad, teilte nun mit: "Bereits seit Jahren arbeiten die Sana Kliniken Bad Wildbad mit dem Institut für Katastrophenmedizin in Tübingen zusammen. Diese Zusammenarbeit wird mit dem neuen Notarztstandort Schömberg fortgeführt."

Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erläuterte der bisherige Bereichsnotarzt, Peter Löffelhardt, dass es zwei konkurrierende Anbieter gebe. Den Zuschlag habe das Unternehmen erhalten, bei dem er nicht mit im Team sei.