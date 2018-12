Schömberg Youngster erreichen dritten Platz

Schömberg. Am Samstag, 17. November, um 9.30 Uhr war es wieder so weit – das Ligaschießen in Baden-Württemberg ging in eine neue Saison. Mit dabei auch die neue 3. Mannschaft des BSC Schömberg in der Bezirksliga B. Die neuen Mannschaftsmitglieder mit unter anderem Lars G., Luca G., Christian B., Jasmin S., Lukas-Alexander Neumann und deren Trainerin Kirsten Böckler freuten sich alle auf einen guten Wettkampf mit viel Spaß und Erfolg.