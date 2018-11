Schömberg Wohnzimmerartige Atmosphäre

Schömberg. Aus der Reihe "Beethoven plus" hat der Schömberger Verein "Musik auf der Höhe" zu einem Konzert ins Kurhaus eingeladen. Gerd-Uwe Klein an der Violine, Alexandre Foster am Violoncello und Tobias Schabenberger am Hammerflügel spielten Werke von Haydn, Schumann und Beethoven.