Schömberg "Wir können ganz beruhigt schlafen"

Schömberg. Burger legte die Jahresrechnung für 2017 vor. Er freute sich darüber, dass die Gemeinde im vergangenen Jahr eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) in den Vermögenshaushalt (Investitionen) in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro erwirtschaftete. Eine der Haupteinnahmequellen ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Er stieg gegenüber dem Vorjahr um 257 000 auf rund 3,92 Millionen Euro.

Höhere Rücklagen

Die Rücklagen wuchsen um mehr als eine halbe Million auf fast 2,8 Millionen Euro. Der Mindestrücklagenbestand liegt bei gut 400 000 Euro. Der Schuldenstand lag zum Jahresende 2017 bei fast 800 000 Euro. Das ergibt bei rund 8000 Einwohnern eine Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 100 Euro.