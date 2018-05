Schömberg Windkraft: Kritik an geplanten Standorten

Der Gemeinderat von Schömberg hat in seiner Sitzung am Dienstagabend mehrheitlich den Entwurf des Teilflächennutzungsplanes Windenergie des Regionalverbandes abgelehnt. Vier Gemeinderäte der SPD-Fraktion schlossen sich dem Votum dagegen nicht an.

Die Mehrheit des Gremiums wendet sich gegen das Ausweisen von bestimmten Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie. Betroffen sind die Gebiete Langenbrander Höhe/Hirschgarten, Hengstberg, Hartebene, Hauswald, Kälbling und Schmierofen.

Stattdessen regt das Gremium das Prüfen und Ausweisen von Flächen als Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie in den Bereichen Dietersberg (Enzklösterle), Christophshof (Bad Wildbad), Sommerberg, Gütersberg und Heidenberg (jeweils Bad Wildbad) an. Sie seien für Windkraftanlagen besser geeignet.