Schömberg Windkraft-Gegner sehen Ort "umzingelt"

Schömberg - Windkraftgegner aus Schömberg fürchten den Belagerungszustand. Wolfgang Arnold, Sprecher der Bürgerinitiative gegen Windkraft und Dozent am Berufsförderungswerk Schömberg, sprach in seiner Einleitung zu einer Veranstaltung der Windkraftgegner am Samstag von einer dreifachen Bedrohung Schömbergs.