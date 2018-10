Schömberg Windkraft: Gebiete falsch bewertet?

Schömberg. Auf mehr als 30 Seiten wird dabei begründet, warum von der derzeitigen Planung im Bereich "Kälbling" abzusehen sei.

Konkret wird in der Stellungnahme unter anderem kritisiert, dass – vereinfacht gesagt – mögliche Standorte für Windkraftanlagen ausgeschlossen worden seien, weil die Kriterien falsch angewendet wurden. Oder anders herum: Das Gebiet "Kälbling" sei eben nicht zwingend die einzig verbleibende potenzielle Windkraftfläche. Die Planung stelle jedoch den Versuch dar, die Anlagen auf bestimmten Flächen zu verhindern. Die Vorgehensweise deute dabei auf das "offenkundige Bestreben, insbesondere auch der Stadt Bad Wildbad" hin, Windenergieanlagen "aus dem eigenen Beritt an den Rand zu verdrängen" – zu Lasten von Schömberg, heißt es in dem Schreiben.

So wird in der Stellungnahme beispielsweise konkret angeführt, im Plan aufgelistete "harte Tabuzonen" – also Flächen, auf denen auf unabsehbare Zeit keine Windkraftanlagen errichtet werden dürfen – seien in Wirklichkeit gar keine. Unter anderem Vogelschutzgebiete seien nicht generell harte Tabuzonen, dies müsse von Fall zu Fall entschieden werden.