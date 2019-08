Schömberg Wieder schwerer Unfall auf B 27

Ein 19-Jähriger wollte gegen 17.15 Uhr mit seiner Maschine von der B 27 nach links Richtung Deilingen abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Motorrad. Die Maschinen prallten ineinander. Das Motorrad des Unfallverursachers schlitterte gegen ein an der Kreuzung wartendes Auto. Der Biker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch der andere Motorradfahrer, ein 22-Jähriger, wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Schömberg war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.

Bereits am Freitag war bei einem Unfall an der Kreuzung der B 27 mit der L 435 ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Seine Mutter und der 35-jährige Unfallverursacher kamen mit leichten Verletzungen davon. Der 35-Jährige war von der B 27 nach links auf die L 435 in Richtung Deilingen abgebogen und hatte den entgegenkommenden Nissan übersehen. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.