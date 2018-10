Schömberg Werden Nachteile anderen aufgebürdet?

Und dann knöpfte sich Ehnis auch die Stuttgarter Baumschützer vor. Sie würden gleich protestieren, wenn ein paar Bäume gefällt würden. Er empfehle allen Baumschützern von Neusatz ins Holzbachtal zu wandern und sich die Schneisen anzusehen, die für jedes der zwölf Windräder auf Straubenhardter Gemarkung geschlagen worden seien. Dort könne die grüne Großstadt-Bohème mit ihrem Porsche Cayenne oder ihrem Landrover bequem hinfahren. Er sei gespannt, ob sich das halbwilde Baumvolk aus dem Hambacher Forst sich auch hier ein paar Baumhäuschen baue, denn Baum sei ja Baum. Von der Schwanner Warte aus könne man keines der zwölf Windkraftanlagen sehen, so Ehnis. Gehe man aber nach Dennach, Rotensol oder Neusatz sowie in Richtung Holzbachtal, dann würden einen die Windräder schier erschlagen: "Es ist einfach, die Vorteile einer Einrichtung zu genießen und die Nachteile anderen aufs Auge zu drücken. Oder ist es Cleverness? Ich sage, es ist ein Stück Feigheit vor der eigenen Bevölkerung."

Gegen die eigene Einwohnerschaft für eine gute Sache kämpfen

In Sachen Infraschall räumte Ehnis ein, dass er sich nicht anmaßen könne zu entscheiden, ob dieser für den Menschen schädlich sei oder nicht. "Wenn ein Windrad nahe der Wohnbebauung errichtet wird, so kann man sagen, es wird eine mögliche Körperverletzung billigend in Kauf genommen", sagte er. Die entsprechenden Entscheidungsträger würden weit ab wohnen, sicher sei sicher, klagte er.

Dann kam Ehnis auf die Pläne für die Langenbrander Höhe zu sprechen. Dort sollen mindestens fünf Windräder entstehen. Auf Schömberger Gemarkung blieben nur noch drei Räder und alle im Staatswald. Der abgeschlossene Gestattungsvertrag werde einseitig gekündigt. Die Gemeinde Schömberg sowie die zwölf privaten Waldbesitzer seien dann egal.

Ehnis bezeichnete diejenigen als Einfaltspinsel, die glaubten, dass die staatliche Forstbehörde auch nur einen Cent abgeben werde, wenn alle Windräder in den Staatswald gestellt werden können: "Aber man kann es sich trotzdem schön reden oder auch schreiben." In diesem Zusammenhang erinnerte Ehnis daran, dass der Wald zertifiziert sei.

In den Plänen von Bad Wildbad, im Gebiet "Kälbling" drei Windkraftanlagen bauen zu lassen, sah Ehnis nur die neuntbeste Lösung. Er frage sich, weshalb manche Leute, wie zum Beispiel Gemeinderäte der SPD oder von den Grünen in Bad Wildbad nicht Nägel mit Köpfen machten und Windräder in den 1a-Lagen aufstellen lassen würden. Als Beispiele nannte er den Riesenstein oder den Sommerberg: "Hier wäre es schlüssig und kein Befürworter müsste ein schlechtes Gewissen haben." Für einen windträchtigen Platz würde es sich doch lohnen, gegen die eigene Einwohnerschaft für eine gute Sache zu kämpfen: "Wenn ich etwas mache, doch dann richtig." Oder sei es auch für die Befürworter der einfachste Weg, feige dem Konflikt mit der eigenen Bevölkerung aus dem Weg zu gehen und zu Hause keinen Grund für Diskussionen zu liefern, fragte Ehnis in die Runde.

Die eigenen touristischen Einrichtungen würden mit einer willkürlich ausgewählten Bannmeile belegt, sagte Ehnis an die Adresse der Bad Wildbader Entscheidungsträger gerichtet. Das gelte aber nur für Bad Wildbad. Denn diese Kriterien würden nicht für einen Aussichtsturm, eine Biathlonanlage und einen Kurpark gelten, der nicht in Bad Wildbad liege.

Ehnis wandte sich deshalb vehement gegen die drei geplanten Anlagen auf dem "Kälbling". Denn was Bad Wildbad recht sei, sei Oberreichenbach billig: "Den Misthaufen setzt man ja gerne auf die Grenze zum Nachbarn und schon ist die Rechtfertigung gegenüber der eigenen Bevölkerung gespart." Er bezeichnete den Hang im Gebiet "Kälbling" als ungeeignet für Bauwerke dieser Art.

In diesem Zusammenhang fragte sich Ehnis, weshalb sich die Sanierung der Bundesstraße von Oberreichenbach nach Calmbach verzögere: "Ist dort etwa der Unterbau nicht belastbar. Oh Gott der Hang wird doch nicht abrutschgefährdet sein?", fragte er. "Bestimmt nicht oder schon gar nicht nach einem notwendigen Kahlschlag", stellte der Gemeinderat ironisch fest.

Darüber hinaus beeinträchtigten die Windräder auf dem Kälbling wegen ihrer Lage in westlicher Richtung die Entwicklung von Schömberg. Als Beispiele nannte er die Charlottenhöhe, das Berufsförderungswerk und die Kliniken.

Schömberg als Bauernopfer für die Region bezeichnet

Hart ins Gericht ging Ehnis mit Vertretern der eigenen Partei: "Es ärgert mich, dass ich in einer Partei bin, die es zulässt, dass Schömberg das Bauernopfer für die Region Nordschwarzwald ist. Unser Landtagsabgeordneter Blenke geht mit Landrat Riegger in Deckung."

Für die SPD-Fraktion räumte Gemeinderätin Elfriede Mösle-Reisch ein, dass eine Konzentrationszone in der flächenmäßig großen Verwaltungsgemeinschaft Oberes Enztal mit vielen windhöffigen Standorten zu wenig sei. "Wegen des hohen Anteils von Schutzgebieten ist dies aber auf Ebene des Teilflächennutzungsplans bis auf den weiteren infrage kommenden Standort am Eiberg nur schwer möglich", sagte sie weiter. Mit dem vorgelegten Flächennutzungsplan werde der Windenergie nicht genügend Raum gegeben.

Die Stellungnahme von Anwalt Michael Rohlfing bezeichnete Mösle-Reisch als in sich nicht stimmig. Sie enthalte nicht tragbare, unkonkrete und zum Teil mehr als an den Haaren herbeigezogene Argumente. Zudem sei das Ausarbeiten einer Stellungnahme zu einem Teilflächennutzungsplanes Aufgabe des Bauamtes.

Mösle-Reisch beantragte deshalb die Vorlage einer Aufstellung von allen Kosten, die durch die Beauftragung von Anwalt Rohlfing angefallen sind. Das sicherte Bürgermeister Matthias Leyn der SPD-Fraktion zu. Dazu sei kein Antrag nötig, so Leyn.

Der Fraktionschef der Unabhängigen Wählervereinigung, Gerold Kraft, stimmte dagegen Ehnis zu: "Verschaukeln lassen brauchen wir uns nicht." Das Argument der SPD, wonach solche Stellungnahmen das Bauamt erledigen müsse, ließ Kraft nicht gelten. Wenn sich das Bauamt damit befasse, sei dafür ebenfalls Zeit notwendig. Dafür würde andere Arbeit liegen bleiben.

Im Gebiet "Kälbling" in Bad Wildbad an der Grenze zu Schömberg sind 3 Windräder geplant.

