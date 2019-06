Schömberg Weniger Falschparker in Schömberg

Es gibt nun weniger Falschparker, informierte Katrin Strauch, stellvertretende Hauptamtsleiterin der Gemeinde Schömberg, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Sie ist zuständig für das Ordnungsamt. Nach ihren Worten ist der Posten im Vollzugsdienst eine 100-Prozent-Stelle. Es werde jeden Tag in der gesamten Gemeinde, also auch in den Ortsteilen, kontrolliert, so Strauch. Das Verteilen der Strafzettel habe sich herumgesprochen, machte sie deutlich: "Es ist erheblich besser geworden."

Die Abnahme der Falschparker hängt aber auch damit zusammen, dass jetzt in der Lindenstraße gegenüber der Post sowie an der Poststraße bei der Bäckerei Raisch Poller aufgestellt sind – früher beliebte Orte, um ein Fahrzeug verkehrswidrig abzustellen.

Das Landratsamt Calw hat zudem festgelegt, dass an der Einmündung vom Fichtenweg in die Liebenzeller Straße seit Anfang Juni ein absolutes Halteverbot gilt, teilte Strauch mit. Vorher hätten Verkehrsteilnehmer bei ihrer Fahrt aus dem Fichtenweg wegen parkender Autos die Liebenzeller Straße kaum einsehen können. Aber auch ohne dieses Halteverbot hätten abgestellte Fahrzeuge mindestens fünf Meter von der Kreuzung entfernt sein müssen.