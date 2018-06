Schömberg Weiter Unsicherheit um Löffelhardt

Schömberg. Der Schwarzwälder Bote hat bei allen, die davon direkt betroffen sind, mal nachgefragt, wie denn der Stand der Dinge ist. Von der Sana-Klinik war Folgendes zu erfahren: "Die Sana Kliniken Bad Wildbad sind im Oberen Enztal die erste Anlaufstelle für Notfälle aller Art. Dabei stellen wir zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz Landesverband Baden-Württemberg die Notarztversorgung in Bad Wildbad sowie im Oberen Enztal und Umgebung sicher. Auch im neuen Notarztstandort Schömberg-Schwarzenberg gewährleisten wir die Versorgung ab Inbetriebnahme im Oktober. Der Bereichsausschuss für den Rettungsdienstbereich Calw hat den Beschluss gefasst, das ab dem 1. Oktober 2018 die Stellung geeigneter Ärzte für den neuen Notarztstandort Schömberg durch die Sana Kliniken Bad Wildbad GmbH zu erfolgen hat. Gemäß Paragraf zehn, Absatz eins des Rettungsdienstgesetzes Baden-Württemberg sind wir dazu verpflichtet, dieser Anordnung nachzukommen, und werden dies selbstverständlich auch tun."

Direkt betroffen von der Maßnahme ist auch der bisherige Bereichsnotarzt Peter Löffelhardt, dem vom Vorsitzenden des Bereichsausschusses, Hartmut Keller, mitgeteilt wurde, dass ihm fristgerecht gekündigt werde. In diesem Zuge teilte Löffelhardt mit, dass in der Hauptversammlung des Vereins Notarzt Schömberg Ende September die Empfehlung geben werde, den Verein aufzulösen, da die satzungsmäßige Bestimmung des Vereins nicht mehr gegeben sei.

Ob er ab Oktober weiterhin Teil des Notarztteams in Schömberg sein werde, konnte er noch nicht sagen: "So was erfahre ich immer aus der Zeitung", lacht er.