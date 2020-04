Schömberg War Waldbrand am Ende Brandstiftung?

Auch Feuerwehrkommandant Zillinger mahnt zu Vorsicht: "Bei der massiven Trockenheit der letzten Wochen ist es absolut zu unterlassen im Wald zu rauchen oder gar offenes Feuer zu machen. Das kann fatale Folgen haben." Auch dürften keine leeren Gasflaschen oder Scherben liegen gelassen werden, so Zillinger. Diese könnten einen Brennglaseffekt bewirken.

"Der Appell kann nur sein: Wer in dieser schwierigen Zeit die Nähe zur Natur sucht, soll auch verantwortungsvoll damit umgehen." fordert Zillinger. Gerade sei Waldbrandgefahrenstufe vier von fünf. "In manchen Bereichen herrscht bereits Gefahrenstufe fünf" warnt der Abteilungskommandant. Zwar habe es in den vergangenen Tagen ein bisschen geregnet, doch drastische Änderungen der Situation blieben laut Zillinger aus. "Der Regen kam überhaupt nicht am Boden an", meint er. Und dort würde der Regen leider am dringendsten gebraucht. Dürres Unterholz und Geäst seien das Hauptproblem, heißt es vom Feuerwehrkommandanten: "Wenn es richtig nass ist und man geht durch den Wald, fühlt sich der Boden ruhig und gefedert an. Wenn man jetzt durch den Wald geht, hört man das alles knackt und knarrt". Zillinger meint, der Wald bräuchte nennenswerte Regenfälle über eine bestimmte Zeit, damit sich die Lage entschärft und der Waldboden richtig nass wird: "Dieser leichte Landregen ändert nichts".

Sollte man jemals selbst in die Nähe eines Waldbrands geraten, rät der Schömberger Feuerwehrmann, müsse man sich vom Brand wegbewegen und dabei die Windrichtung im Auge behalten: "Sobald man außer Gefahr ist, muss man dann unverzüglich einen Notruf absetzen unter 112"