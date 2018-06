Schömberg Vorträge, Frühstück sowie Vorlesestunden

Einen weiteren Vortrag mit Verkostung gibt es im Jubiläumsjahr am Donnerstag, 21. Juni. Ab 19.30 Uhr heißt es: "Superfood – Super gut?" Goji- und Aroniabeeren, Chiasamen und Co. sollen gesund sein. Superfood liegt voll im Trend, je exotischer desto besser, je unbekannter, desto cooler. Ingeborg Weckenmann vom Sachgebiet Ernährung des Landratsamts Zollernalbkreis spricht über Trends und Tatsachen. Gesundheitsversprechen werden hinterfragt, exotisches Superfood wird mit heimischen Produkten, die vor unserer Haustür wachsen verglichen. Unter den Besuchern wird ein Buch zum Thema verlost.

Ein Büchereifrühstück findet am Mittwoch, 18. Juli, ab 9 Uhr statt. "Beginnen Sie den Tag einmal mit einem Frühstück in der Bücherei. Wir geben Lese-Tipps – nicht nur für die Ferien", lautet dabei das Motto des Büchereiteams.

Eine weitere Vorlesestunde zum Thema "Märchen" gibt es am Freitag, 28. September, ab 16 Uhr für Kinder ab vier Jahre mit Mama, Papa oder Oma und Opa. Unter den Kindern wird ein Märchenbuch verlost. Mit der Teilnahme am "Schömberger Weihnachtsdorf" endet dann für die Bücherei das Jubiläumsjahr am Samstag, 8. Dezember.

Nähere Informationen gibt es unter Telefon 07427/5 28 97 20 oder unter www.buecherei-schoem berg.de.