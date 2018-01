Schömberg Vorsitzender hadert mit Probenbesuch

2018 freuen sich die Musiker auf die Teilnahme am Wertungsspiel am 10. Juni in Kirchen, auf die Fasnetszeit, die Vatertagshockete und das Jahreskonzert unter dem Motto "Best of 110 Jahre Stadtkapelle". Auch die Unterstützung des Partnervereins, dem Liederkranz, bei seinem Jubiläumsjahr werde ein zentraler Aspekt sein, so Rieger.

"75,8 Prozent beim Probenbesuch bedeutet, dass jeder im Durchschnitt nur bei drei von vier Proben und Auftritten anwesend ist", rechnete Rieger vor. "Dieser Wert ist meiner Ansicht nach deutlich unter unseren Möglichkeiten", so Rieger. Sein Stellvertreter Rainer Kraft ging ausführlicher auf die Probenstatistik ein und ehrte die fünf besten Probenbesucher.

Bei der Mitgliederzahl sei den Aufwärtstrend ungebrochen. Die Stadtkapelle habe 133 aktive Mitglieder. Elf Jugendliche seien dazugekommen. Bemerkenswert: Das Durchschnittsalter der Aktiven liege bei 21 Jahren.