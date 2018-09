Schömberg Vorbildliche Bewertung geschafft

Zufriedene Kunden

Die Initiative ServiceQualität Deutschland bietet ein dreistufiges Arbeitsmodell zur Steigerung und Zertifizierung des Qualitätsmanagements in Dienstleistungsbetrieben an. Überprüft werden interne Prozesse und die Arbeitsabläufe, die die Zufriedenheit der Kunden steigern. "Für unsere Arbeit im Tourismus und für den Gast ist Qualität der grundlegende Baustein für alles. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir gemeinsam im Team diesen Faktor verbessern möchten und uns weiterentwickeln wollen", so Stefanie Dickgiesser, Leiterin der Touristik und Kur zur Zertifizierung. Besonders stolz sei sie darauf, dass die Gesamtbewertung als vorbildlich eingestuft worden sei.

Julius Müller, Betreuer der Zertifizierung, zeigt sich ebenfalls zufrieden: "Für die Erstzertifizierung ist das Ergebnis äußerst zufriedenstellend. Mit der Abarbeitung sämtlicher Maßnahmen sind wir auf dem besten Weg zur fortlaufenden Verinnerlichung der Servicequalität im Team."