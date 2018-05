Schömberg Vom Plettenberg nach Plettenberg mit dem Bus

Beim Fassanstich mit Bürgermeister Ulrich Schulte wurde der "Polkabilly-Style" dem Sauerländer Publikum präsentiert. "Ähnlich wie an der Fasnet gab es im Anschluss einen Umzug durch die Stadt, in dessen Verlauf an unterschiedlichen Plätzen aufgespielt wurde", informiert Neher. Neben Varieté und Kleinkunst belebten die Musiker aus dem Oberen Schlichemtal die 40. "Plettenberger Woche".