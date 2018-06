Schömberg Vom Motorrad auf das Wüstenschiff

Probleme habe es keine gegeben. Zuerst hätten sie sich zwar Sorgen gemacht, dass ihre Fahrzeuge gestohlen werden könnten. Diese seien aber unbegründet gewesen. Überall gebe es private Parkplätze, die nachts bewacht würden. Auch die Versorgung mit Treibstoff sei überall gewährleistet – selbst in abgelegenen Gebieten in der Wüste. Und alle paar Kilometer gebe es Kontrollen. "Wir sind immer langsam rangefahren. Die Polizisten haben uns meistens durchgewunken, außer wenn sie unsere Maschinen näher anschauen wollten." Nur etwas hat den beiden Reisenden zu schaffen gemacht: der Ramadan. Tagsüber waren die meisten Läden geschlossen; es sei schwer gewesen, Essen und Trinken zu besorgen.

Vom Ankunftshafen Nador führte die Fahrt am Mittelmeer entlang bis Al Hoceima. Dann ging es durchs Rif-Gebirge nach Fès und weiter nach Ar-Rachidia und Merzouga in der Sahara. Sehenswert seien die bekannten Sanddünen bei Erg Chebbi. Der Wüstentrip hat die beiden bis etwa 20 Kilometer an die algerische Grenze geführt. Auf der Weiterfahrt ins Atlasgebirge wurde die Todra-Schlucht mit ihren herrlichen Felsformationen bewundert. Sehenswert sei die befestigte Stadt Ait-Ben-Haddou am Fuße des Atlasgebirges. Die Fahrt führte dann in die Sahara bis zur Oasenstadt Mhamid. Huber: "Dort hört die Straße auf." Mit Jeeps ging es weiter in die Wüste, wo übernachtet wurde. Beeindruckend war der klare Sternenhimmel. Auf der Weiterfahrt nach Zagara zeigte das Thermometer 52 Grad Celsius. "Wenn du auf dem Motorrad sitzt, kühlt der Fahrtwind etwas. Wenn du dann absteigst, haut es dich fast um", sagt Koch.

Die Route führte weiter über den Tizi-n-Tichka-Pass (2300 Meter), ehe Marrakesch erreicht wurde. "Der Trubel in den Souks ist unbeschreiblich. Überall sind Marktschreier, die ihre Waren verkaufen wollen."

Ganz anders zeigte sich die Küstenstadt Essaouira am Atlantik. "Ein fantastischer Ort", schwärmen die beiden, "wo man sich vom Trubel Marrakeschs so richtig erholen kann." Sehenswert sei vor allem der Fischmarkt. Von dort ging es weiter nach Casablanca, wo die riesige Hassan-II.-Moschee besichtigt wurde, und nach Rabat, der Hauptstadt Marokkos, wo die zahlreichen Storchennester beeindruckten: "An einem Gittermasten haben wir fünf Nester übereinander gesehen."

In Meknes erfolgte die Stadtbesichtigung mit der Pferdekutsche. In der heiligen Stadt Moulay-Idris steht eine Moschee, deren fünfmaliger Besuch bei den Moslems gleichviel gilt wie ein Besuch in Mekka. Nach Stationen in Chefchaouen (Blaue Stadt) und Tetian ging es zur spanischen Enklave Sebta, die aber wegen des großen bürokratischen Aufwands nicht besucht wurde. Von Tanger aus erfolgte die Überfahrt nach Barcelona.

In der Heimat wieder gut angekommen, können sich Huber und Koch vorstellen, erneut mit dem Motorrad auf Tour zu gehen. "In zwei Jahren vielleicht", sagen sie. Dann könnte sie die Reise nach Osteuropa führen: Ungarn, Bulgarien und Rumänien könnten das Ziel sein.