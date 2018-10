Schömberg Vom Bischof gibt es eine Urkunde

Schömberg. Mehr als drei Jahrzehnte war Hauf Missio-Beauftragte in der katholischen Kirchengemeinde in Schömberg. Missio ist das Missionswerk der katholischen Kirche.

Bei der Verteilung des Heftes der Organisation an die Abonnenten in allen Teilorten der Gemeinde hielt sie Kontakt zu alten und kranken Menschen, die keinen Gottesdienst mehr besuchen können. Im Winter war sie auch schon mit Skiern unterwegs. An hohen kirchlichen Feiertagen verkaufte sie zugunsten des Missionswerkes ihre selbst gebastelten Schmuckstücke. Jetzt hat Hauf dieses Amt abgegeben. Für ihr Engagement bekam sie eine vom Rottenburger Bischof Gebhard Fürst unterschriebene Urkunde.

Haufs Nachfolgerin als Ansprechpartnerin von Missio tritt in der Kirchengemeinde Waltraud Koch an.