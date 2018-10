Schömberg Veronika Schlaich und Achim Wiedl bleiben im Amt

Bilinguale Module prägten bestimmte Sachfächer und trügen zur Vertiefung der Englischkenntnisse bei. Nicht zuletzt verwies er auf die Bedeutsamkeit der Schulsozialarbeit, repräsentiert durch Lisa May und Viktor Felde. Für die Schüler gebe es eine Mittagsbetreuung, Ganztagesangebote und eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5 bis 7. Auch das reichhaltigen IF- und AG-Angebot am Schulzentrum lasse sich sehen. Stichworte seien unter anderem die Schülerband, die Fitness-, Sport-, Jump- und PC/IT- sowie die Homepage-AG. Weiter gebe es das Schulradio sowie Angeboten in den Bereichen Spanisch, Technik, Theater, Kunst, Abenteuer, Pop&Poesie sowie Fotografie.