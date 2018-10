Schömberg Verletzten-Rettung nicht ganz einfach

Schömberg-Schörzingen. Übungsannahme war eine Verpuffung im Neubau, bei der vier Mitarbeiter teilweise schwer verletzt worden waren. Schon kurz nach der Alarmierung um 14.30 Uhr rückten 18 Einsatzkräfte von der Feuerwehrabteilung Schörzingen mit zwei Fahrzeugen zum Firmengelände an. Im Minutentakt trafen die Feuerwehr Schömberg mit fünf Fahrzeugen und 32 Mann sowie die Dotternhausener Wehr mit einem Löschfahrzeug ein. Als Einsatzleiter fungierte der stellvertretende Kommandant von Schömberg Roland Mager, unterstützt wurde er von der vierköpfigen Führungsgruppe Oberes Schlichemtal.

Schnell wurden Schläuche ausgerollt. Unter Atemschutz ging man von drei verschiedenen Seiten ins Gebäude, um die Verletzten zu retten – was aber nicht so einfach war in den großen Produktionsräumen. Schließlich wurden die Verletzten nach draußen gebracht und den Helfern vom DRK Schömberg übergeben, die ebenfalls in die Übung mit eingebunden waren.

Schwieriger war die Rettung einer Schwerstverletzen aus dem ersten Obergeschoss. Doch mit der mittlerweile eingetroffenen Drehleiter aus Balingen konnte diese Person gerettetwerden.