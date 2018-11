Schömberg Vereine vielfältig unterstützt

Kosten für die Einsätze des Bauhofs bei der Fasnet werden laut den neuen Vereinsförderrichtlinien von der Stadt getragen. Diese beteiligt sich auch am Abmangel der Jugendmusikschule.

Für die Rettungswache am Stausee zahlt die Stadt eine jährliche Entschädigung an das DLRG Oberes Schlichemtal in Höhe von 3000 Euro. Der Liederkranz erhält 770 Euro Beteiligungskosten für die Wartung und Unterhaltung seines Flügels, der in der Aula des Schulzentrums steht und der auch von den Schulen benutzt wird.

Der Bauhof besitzt Holzhütten, die auch von Vereinen und Privatleuten genutzt werden können. Bei Privaten und Gewerbetreibenden fällt eine Gebühr von 100 Euro an, die Vereine müssen 30 Euro bezahlen. Nach Ansicht der Stadtverwaltung wäre es gerechtfertigt, die Vereine künftig auch an den Stromkosten bei Veranstaltungen auf dem Festplatz zu beteiligen. Grund: Auch bei Veranstaltungen in den Hallen werden den Vereinen die Stromkosten in Rechnung gestellt.