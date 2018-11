Schömberg Verband beschließt Umbau im Schulzentrum

Schömberg (bv). Die Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal hat in ihrer Sitzung am Donnerstag die Neugestaltung und Erweiterung des Verwaltungsbereichs sowie weitere Sanierungsmaßnahmen am Schömberger Schulzentrum befürwortet und die Umbauvariante IV mit Kosten von 2,31 Millionen Euro beschlossen.