Schömberg Veranstalter enttäuscht

Angekauft und verkauft wurden auch in diesem Jahr Artikel für den Wintersport, darunter Skier in allen Farben und Größen, passende Schuhe, Helme und warme Jacken. Damit der Kunde nicht die Katze im Sack kauft, standen Mitglieder des Wintersportclubs zur umfassenden Beratung und Betreuung zur Verfügung.

Der Vorsitzende des Vereins, Gerhard Riede, zeigte sich ein wenig enttäuscht über die vergleichsweise geringe Besucherzahl: "Gegen 11 Uhr waren zwar viele Leute da, aber davor und danach ging kaum etwas", kommentierte er den ausgebliebenen Andrang.

Trotz des vielfältigen Angebots kamen zeitweise nur wenige Käufer in die Schömberger Stauseehalle. Bernd Niethammer, langjähriges Mitglied des Wintersportclubs, gibt dem ausbleibenden Schnee die Schuld. "Das Wetter ist momentan noch nicht so wirklich für den Wintersport geeignet", erläuterte er. Auch am Samstag bescherte das Wetter lediglich Regen und somit keinen Schnee für die ambitionierten Wintersportler.